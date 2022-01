Mutui, oltre l’80% le domande sopra i 15 anni. Scende l’età media dei richiedenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Richieste al palo (con un leggero calo), ma importi erogati in aumento. Un mercato sostenuto dalle generazioni più giovani, grazie agli incentivi governativi, e dai mutui green. Ma con tempi di restituzione più lunghi per alleggerire il più possibile il peso sul reddito a disposizione. Sono i principali segnali di novità che emergono dall’analisi dell’ultimo barometro Crif sul mercato dei mutui nel 2021.

Malgrado il progressivo recupero delle compravendite residenziali e dei prezzi al metro quadro, il mercato dei mutui immobiliari sembra ancora risentire della pandemia e lo scorso anno ha registrato una lieve flessione delle richieste, pari a -0,2% rispetto al 2020 quando si era registrata una crescita del +2,8% rispetto ai precedenti 12 mesi. A dicembre le richieste sono calate del -19%, seguendo un andamento in discesa iniziato nel giugno scorso.

I FINANZIAMENTI PER LA CASA NEL 2021

I dati si spiegano con il calo delle surroghe, a causa del fisiologico ridimensionamento dei contratti per i quali la rottamazione risulta ancora vantaggiosa.

«La dinamica della domanda di mutui – spiega Maurizio Liuti, corporate communication director di Crif – risulta in controtendenza rispetto all’andamento positivo delle erogazioni che, come rilevato anche dall’Osservatorio Assofin-Crif-Prometeia sul credito al dettaglio, nei primi 9 mesi dell’anno avevano fatto segnare un incremento del +21,3% relativamente ai flussi e del +16,1% per numero di contratti. La performance delle richieste conferma l'andamento negativo che ha avuto il comparto durante la seconda metà dell’anno e, soprattutto, risente del forte ridimensionamento dei mutui di sostituzione».

Importi e rimborsi

L'importo medio richiesto si è attestato a 139.110 euro, in crescita del +4,1% rispetto all’anno precedente. Questo si spiega non solo con il recupero dei prezzi degli immobili dopo una lunga fase recessiva, ma soprattutto proprio con il ridimensionamento dei contratti di surroga, che per loro natura, presentano un valore decisamente inferiore a quello dei mutui d’acquisto.