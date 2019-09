Usa, torna l’allarme sui prestiti a leva (che balzano a 1.400 miliardi)

LEGGI ANCHE / Emissioni di bond da record. Anche gli high yield sottozero

La Bri lo certifica. Innanzitutto è peggiorata la qualità media delle imprese emittenti: circa il 60% di questi leveraged loans è stato emesso da aziende con una quantità di debiti superiore a 5 volte l'Ebitda. E un terzo supera addirittura le sei volte. Si tratta dunque di aziende davvero tanto, tanto, indebitate. Poi è peggiorata anche la qualità delle garanzie contrattuali di questi prestiti: un tempo nella maggior parte dei leveraged loans c'erano delle clausole (chiamate covenant) che servivano a proteggere gli investitori. Oggi spopolano invece i leveraged loans senza covenant: l'80% del mercato ne è infatti privo, contro il 20% del 2012.

L'allarme della Banca dei regolamenti internazionali: peggiora la qualità delle imprese emittenti

Non solo. Per “truccare” il calcolo della leva finanziaria delle aziende che vengono finanziate, e per far apparire più solide imprese che non lo sono, sono diventati di moda gli «add-back» sull'Ebitda. Di fatto quando un'impresa emette un leveraged loan, per calcolare il rapporto tra debiti ed Ebitda non si usa l'attuale Ebitda, ma quello futuro tenendo conto delle iniziative che la società adotterà nei successivi 18 mesi. La domanda sorge spontanea: perché gli investitori accettano così tanti rischi per comprare questi leveraged loans? La risposta l'ha data qualche tempo fa al Sole 24 Ore Patrick Marshall, head of private debt & Clo di Hermes Investments: «Ci sono fondi che promettono ai propri sottoscrittori un ritorno del 7-8% l'anno, quando ormai i rendimenti dei leveraged loans sono in media al 5-6%. L'unico modo per raggiungere l'obiettivo è quindi di creare strutture sempre più aggressive». Ecco il motivo: i leveraged loans sono usati per trasformare il piombo dei tassi a zero in oro.

Chi ha in mano il cerino

La Bri ha cercato di scoprire chi ha investito maggiormente in questo mercato. E qui c'è la prima grande differenza con i mutui del 2007: questa volta le banche sono meno esposte, mentre i grandi acquirenti sono i fondi. La Bri calcola che le banche abbiano qualcosa come 250 miliardi di dollari di leveraged loans nelle loro pance. Tanti, certo. Ma in generale detengono le tranche senior, cioè le parti più sicure del mercato. In compenso sono gli asset manager ad avere la patata bollente in mano. Sono loro a detenere la maggior parte delle tranche equity e mezzanine (quelle più rischiose) delle cartolarizzazioni su leveraged loans.