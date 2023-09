I preziosi green di Live Diamond conquistano i giovani clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

il debutto è avvenuto in un momento storico molto delicato, potenzialmente critico e sicuramente sfidante: novembre 2020. Ma negli ultimi (quasi) tre anni il marchio Live Diamond, di proprietà del gruppo Morellato, è cresciuto sull’onda della sempre più forte attenzione alla sostenibilità di una clientela giovane e coscienziosa. Che dimostra di amare i preziosi (per le grandi occasioni: dai fidanzamenti ai regali agli acquisti per sé) e di apprezzare la possibilità di scegliere un marchio a basso impatto ambientale.

«Adesso si parla molto di pietre sostenibili, soprattutto diamanti, ma siamo stati tra i primi a lanciare un marchio che proponesse gioielli che montassero solo questo tipo di pietre - spiega Francesca Ginocchio, Global Marketing Advisor di Morellato Group -. L’azienda è molto attenta a questi temi e volevamo un marchio che potesse esprimerli appieno proprio a livello di concept».

Le pietre (diamanti e pietre colorate) non sono estratte in miniera, ma create da un sottile strato di diamante, rubino, smeraldo o zaffiro che viene accresciuto in laboratorio alle stesse condizioni dell’ambiente naturale. La creazione è frutto della combinazione di due metodi diversi: HPHT, che riproduce le condizioni di alta pressione e alta temperatura che si verificano in natura (con la sedimentazione in miniera) in milioni di anni, e CVD, che permette al diamante di crescere grazie alla deposizione di sostanze che sono alla base della sua struttura molecolare. La qualità delle pietre Live Diamond (che proprio come accade per quelle naturali viene misurata e garantita dalle 4C: carat, clarity, color e cut) viene certificata dall’ International Gemmological Institute (Igi). Alla sostenibilità delle pietre il marchio ha affiancato quella dell’oro:«Utilizziamo il 100% di oro ricavato da progetti di riciclo e rimesso a nuovo», spiega Ginocchio.

Le collezioni Live Diamonds - quella classica, alla quale si è da poco aggiunta quella contemporary, in oro giallo - sono risultate particolarmente appetibili agli occhi dei giovani (ma non solo) sia per il loro dna green sia per il mix tra stile e prezzo: « I top seller sono sicuramente gli anelli - continua la manager - tra cui il modello Kate, che si ispira a quello di fidanzamento di Kate Middleton e fa parte della nostra collezione classica. Nei Paesi in cui abbiamo già lanciato la nuova collezione contemporary - Germania e Francia - abbiamo registrato risultati positivi anche per le collane in oro giallo».

Proprio la Germania è uno dei mercati che meglio ha reagito al brand: «Lì abbiamo lanciato la collezione in una nuova catena di gioiellerie con profilo di prestigio e il sell out è ottimo. Spesso nel Nord Europa sono precursori sul fronte delle tematiche green, ma confidiamo che avrà successo anche in Italia, dove lanceremo a breve la collezione contemporary». Nel futuro del brand ci sarà anche una piattaforma e-commerce ad hoc («nel 2024»), che affiancherà la rete di negozi retail del gruppo Morellato, a insegna Bluespirit, e una rete di gioiellerie multibrand «con buona visibilità e voglia di sperimentare in questo nuovo segmento di mercato».