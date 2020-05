I prezzi bassi del petrolio di oggi rischiano di costarci cari domani Gli investimenti in esplorazione e produzione diminuiranno notevolmente quest’anno e ciò potrebbe causare squilibri significativi nel medio termine di Simone Tagliapietra

(AFP)

4' di lettura

Il 20 aprile 2020 è una data che è già entrata nella storia dei mercati petroliferi. Quel giorno il contratto petrolifero di riferimento negli Stati Uniti ha chiuso la giornata a -37 dollari al barile, entrando per la prima volta in territorio negativo. Dopo aver visto tassi di interesse nominali negativi, abbiamo dunque avuto modo di vedere anche un prezzo negativo per una merce reale: due eventi “impossibili” che si sono verificati in un arco di tempo relativamente breve.

Come è potuto accadere? Le misure di contenimento messe in atto per frenare la diffusione del Covid-19 rappresentano uno shock senza precedenti per la domanda globale di petrolio. L’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) prevede per aprile un calo della domanda globale di 29 milioni di barili al giorno su base annua (circa il 30% della domanda), e per maggio un calo su base annua di 26 milioni di barili al giorno. Con queste flessioni, il mondo è sostanzialmente tornato a dei livelli di domanda petrolifera degli anni 90.

Come risultato di questa contrazione senza precedenti della domanda, gli impianti di stoccaggio di petrolio negli Stati Uniti – come nel resto del mondo – si sono rapidamente riempiti. Questo surplus di greggio si è reso evidente anche a Cushing, Oklahoma, un importantissimo hub in cui viene consegnato il petrolio che viene scambiato sul mercato statunitense. Con una capacità totale di stoccaggio di 80 milioni di barili, a Cushing sono rimasti solo 20 milioni di barili di stoccaggio disponibili, ora completamente prenotati e probabilmente destinati a esaurirsi entro maggio.

I contratti futures sul Wti sono regolati con la consegna fisica del petrolio greggio ogni mese, garantendo così un legame tra uno dei derivati più scambiati al mondo e il mondo reale. In circostanze normali, vi è una riconciliazione quasi automatica tra i prezzi fisici e i futures prossimi alla scadenza. Ma il 20 aprile, mentre il Wti si avviava verso la data di scadenza per la consegna di maggio, la mancanza di capacità di stoccaggio disponibile a Cushing ha causato un’ondata di panico tra gli operatori in possesso di contratti derivati, che si sono trovati nell’impossibilità di rivenderli, e senza alcuno stoccaggio prenotato per farsi consegnare il greggio al punto di consegna specificato nel contratto: a Cushing, per l’appunto. Questa situazione ha mandato il prezzo del petrolio in negativo.

La domanda che tutti si pongono è: quando potrà riprendersi il mercato del petrolio? Innanzitutto, bisogna sottolineare che il crollo del 20 aprile è stato davvero il risultato di una serie imprevedibile di coincidenze sul mercato petrolifero statunitense, e non rappresenta dunque necessariamente le condizioni future del mercato.