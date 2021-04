I prezzi dei metalli tornano a correre: rame ai massimi da dieci anni

3' di lettura

Rame al record da dieci anni, alluminio ai massimi da tre, acciaio e palladio a prezzi senza precedenti. Il fardello dei costi delle materie prime si fa sempre più pesante per le imprese, che dopo una breve tregua si confrontano con nuovi rialzi di prezzo per i metalli.

Il rally, che aveva perso forza tra marzo e aprile, ha ripreso fiato sulla spinta dell’ottimismo degli investitori per la ripresa economica. La grave crisi sanitaria in India per il momento non sembra sollevare dubbi sulle prospettive...