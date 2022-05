I prezzi Usa rallentano meno del previsto, sale l’attesa sulla Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Rallentano i prezzi negli Usa, ma è un puro effetto statistico. Come avverrà spesso da oggi alla fine dell’anno. L’inflazione misurata dall’indice Cpi - un indicatore secondario, ai fini della politica monetaria - è stata pari ad aprile all’8,3%, dall’8,5% di marzo: su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,3%, oltre il +0,2% che attendeva il mercato. Anche per il presidente Joe Biden «l’inflazione è troppo alta, a livelli inaccettabili»: se è troppo presto per parlare di un picco, lo è ancor ...