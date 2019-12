I primi 20 anni di Bce, un bilancio positivo per l’eurocrescita Il primo ventennio 1999-2018 in Bce si è chiuso in positivo. E' quanto si rileva dalla lettura delle 335 pagine della pubblicazione “A Tale of Two Decades: the ECB's Monetary Policy at 20”, a firma di Massimo Rostagno, direttore generale politica monetaria e il team dalla divisione di politica monetaria. di Isabella Bufacchi

Mario Draghi (Ansa)

5' di lettura

Nei primi venti anni di storia della Banca centrale europea è successo di tutto. La giovane Bce ha agito e reagito con determinazione, vigore e risolutezza ma anche con agilità e creatività a sfide continue, conquistando la fiducia dei mercati, e sostenendo senza tregua imprese e famiglie. Tirando le somme, il primo ventennio 1999-2018 si è chiuso in positivo. E' quanto si rileva dalla lettura delle 335 pagine della pubblicazione “A Tale of Two Decades: the ECB's Monetary Policy at 20”, a firma di Massimo Rostagno, direttore generale politica monetaria e un team dalla divisione di politica monetaria Carlo Altavilla, Giacomo Carboni, Wolfgang Lemke, Roberto Motto, Arthur Saint Guilhem, Jonathan Yiangou.



La Bce ha infatti contribuito in maniera determinante alla creazione degli 11,4 milioni di posti di lavoro dal 2013. Solo negli ultimi cinque anni, in virtù della politica monetaria ampiamente accomodante segnata da tassi negativi, QE, forward guidance e tre serie di TLTRO, il Pil dell'area dell'euro è cresciuto del 2,7% in più (rispetto a dove sarebbe stato senza lo stimolo della Bce), e l'inflazione sarebbe stata dello 0,50% più bassa ogni anno degli ultimi quattro anni. (Chart 6.21)



Una banca centrale unica e agile

La più strana banca centrale al mondo, l'unica che vigila sulla stabilità dei prezzi con una politica monetaria e una moneta unica attraverso le decisioni di un Consiglio direttivo formato dai sei membri del comitato esecutivo e i governatori di 19 Stati con sovranità fiscale nazionale, in un ventennio ha modificato e adattato la sua strategia della politica monetaria e rafforzato con piglio sperimentale la sua cassetta degli attrezzi aggiungendo via via nuovi strumenti non convenzionali che finora hanno funzionato, anche superando le migliori aspettative. Un dinamismo che non le ha mai fatto perdere di vista il suo mandato, la stabilità dei prezzi, il contesto dell'economia reale e la cornice della stabilità finanziaria.



Le sfide? Tanti shock e cambiamenti strutturali

Una lunga catena di sfide ha messo alla prova la Bce nei suoi primi venti anni di attività. L'inflazione, prima troppo alta poi troppo bassa. Gli anni interminabili della Grande Crisi delle banche, dell'euro e del debito sovrano europeo. E ora una crescita economica dell'Eurozona in rallentamento, frenata dai cambiamenti strutturali portati dalla digitalizzazione e dai trend demografici ma anche dal protezionismo di Donald Trump, da Brexit, dalle turbolenze dei Paesi emergenti, dall'ondata di populismo anti-euro.



La rotazione dell'inflazione, da troppo alta a troppo bassa

I venti anni della Bce sono stati caratterizzati da due regime di inflazione molto diversi: spinte e shocks inflazionistici prima della grande crisi del debito sovrano europeo e successivamente disinflazionistici. La crisi del debito e dell'euro è stata lo spartiacque tra i due tipi di andamento dell'inflazione: da shocks positivi supply-side a shocks negativi demand-side.