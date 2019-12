I primi custodi dello stabile? I condòmini

(endostock - stock.adobe.com)

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che in custodia, salvo che provi il caso fortuito», cosi dice l’articolo 2051 del Codice civile. Il custode degli stabili abitativi è il condominio stesso, cioè i proprietari delle singole unità immobiliari, obbligati a vigilare e a mantenere in buono stato i beni comuni, così da non recare danni ad altri condòmini o a soggetti terzi. Quest’obbligo di custodia vale anche durante gli appalti per lavori di ristrutturazione. In caso di incidente causato dalla cattiva conservazione delle strutture e degli spazi comuni, il condominio può rivalersi sull’amministratore (se c’è), che è tenuto a mantenere efficienti gli impianti (articolo 1130 del Codice civile), in forza del vincolo di mandato che deve eseguire con diligenza.