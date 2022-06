I primi dati del 730: tornano a salire le spese mediche e i bonus casa

Non sembra essersi ripreso il settore dell’istruzione accademica. La detrazione sulle tasse universitarie e quella per gli studenti fuori sede vedono ancora diminuire la loro presenza nei 730. Cresce solo l’importo medio della spesa detraibile per le tasse di frequenza, che però è legato a tabelle ministeriali che quest’anno sono state riviste al rialzo.

Gli sconti sui lavori

Dopo le spese mediche, il bonus più diffuso – e più in crescita – è la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie: passa dal 42,2 al 45,9% dei dichiarativi (rigo E41). In pratica, coloro che detraggono la prima rata nel 730/2022 sono ancora più numerosi di quelli che hanno scontato l’ultima nel 2021. Ed è un dato significativo, perché vuol dire che l’utilizzo diretto del bonus è aumentato nonostante le cessioni dei crediti e degli sconti in fattura. Praticamente invariato l’importo medio. Lo stesso trend si vede per l’ecobonus ordinario.

Il superbonus del 110%, invece, resta marginale in dichiarazione dei redditi (0,05%, cioè cinque modelli su 10mila): qui la cessione e lo sconto la fanno da padroni. Idem per il bonus facciate, che fa capolino solo nell’1,4% delle dichiarazioni di quest’anno, con una rata media di 555 euro, così bassa da far pensare che si tratti per lo più di quote condominiali o acconti. Stabile l’andamento del bonus mobili e il bonus giardini. Sia come numero di nuovi beneficiari, sia come importo medio (335 euro la rata annua dei mobili, 134 euro dei giardini).

Per l’asilo vince il bonus Inps

Tra le altre agevolazioni, si riduce l’incidenza della detrazione sulle spese funebri: -0,2% nei primi modelli relativi al 2021 dopo il +0,3% in quelli relativi al 2020. Il 730 pare riflettere l’eccesso di mortalità causato dal Covid-19 nel 2020.

Nel caso degli interessi sul mutuo, il calo degli oneri finanziari detratti (da 1.074 a 1.031 euro) va di pari passo con la diminuzione del costo del denaro. Ma la riduzione dei beneficiari andrà meglio indagata a consuntivo.