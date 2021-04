I primi risultati di misure appropriate

2' di lettura

E finalmente arriva una classifica in cui l’Italia non è ultima. È quella delle vendite di autovetture nei maggiori paesi europei.

Quest’anno, rispetto al primo bimestre del 2020, l’Italia accusa un calo del 13,1% contro il 44,6% della Spagna, il 38,1% del Regno Unito e il 25,1% della Germania. È la conseguenza di una scelta politica coraggiosa e coerente con l’obiettivo della Ue di favorire l’auto elettrica. L’Italia, nell’attuale congiuntura, non solo ha stanziato generosi incentivi per chi acquista auto elettriche, ma ha previsto incentivi anche per chi acquista vetture ad alimentazione tradizionale con emissioni contenute. E ciò in ragione del fatto che la crescita delle soluzioni elettriche è fortemente frenata dalla grande carenza di punti di ricarica e, anche con incentivi generosi, questa crescita non può al momento essere tale da coprire il crollo del mercato dell’auto. Va poi considerato che è dalle vendite di auto tradizionali che le case automobilistiche traggono le risorse per continuare ad investire nella transizione verde con la logica conseguenza che incentivare anche la sostituzione di auto del nostro parco circolante con auto tradizionali con emissioni contenute è una scelta verde e molto opportuna perché contribuisce al raggiungimento, non solo dell’obbiettivo emissioni zero, ma anche di un altro formidabile obiettivo: zero morti sulle strade.

Loading...

È questa la promessa dell’auto a guida autonoma. In questo momento se ne parla poco, ma è forse più importante dell’obiettivo zero emissioni di CO2 perché qualcuno ha dubbi sulla effettiva incidenza sulla situazione climatica delle emissioni di CO2 delle automobili, ma non vi è

alcun dubbio che un morto

sulle strade è un morto a

tutti gli effetti.

Non si deve poi dimenticare che, mentre la transizione all’elettrico è una rivoluzione rumorosa che comporta grandi investimenti per la collettività, la rivoluzione dell’auto autonoma è una rivoluzione silenziosa. Anzi per la verità non è una rivoluzione, ma una evoluzione che si manifesta giorno per giorno in quanto le innovazioni necessarie per arrivare all’auto a guida autonoma non appena disponibili possono essere inserite subito nelle nuove auto con beneficio della sicurezza.

In sintesi, sostituire un’auto non sempre comporta un calo di emissioni di CO2, ma è sempre e comunque un passo avanti verso l’obiettivo zero morti

sulle strade.