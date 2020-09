I private equity puntano sulla star di Instagram Zorzi

I prossimi obiettivi

«The Hundred investe nei Talent dell’entertainment così come i fondi di venture capital investono in startup. - dichiara il co-fondatore di The Hundred Vincenzo Macrì –. Crediamo che, come le startup, anche gli entertainers possano intraprendere un percorso strutturato, volto ad ampliare la propria audience, accelerare la crescita e la propria capacità di monetizzare. Tommaso ha dimostrato di avere acume imprenditoriale e ambizione per sposare questa visione e per essere l’apripista di una nuova tipologia di investimenti che potrà rivoluzionare il mondo dell’entertainment in Italia. I prossimi obiettivi? Lanciare altri progetti nell'ambito dell’online entertainment, del gaming, dell'arte e dell’online education».

L’investimento in talenti dello spettacolo è ancora un filone poco esplorato in Italia, mentre negli Stati Uniti ha già avuto casi celebri. Diversi investitori e private equity hanno investito infatti su progetti assieme a varie star come George Clooney, soprattutto nella produzione di film, ma anche nello sfruttamento dei diritti d’immagine. C’è inoltre il caso della Roc Nation della stella dell’hip hop americano Jay-Z, marito della cantante Beyoncè.