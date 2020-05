I privati ci sono, ma chiedono regole chiare Integrare gli investimenti pubblici è probabilmente inevitabile, ma va fatto mantenendo la stabilità sociale di Fabio L. Sattin

Sempre più osservatori concordano sul fatto che per superare questa fase di profonda crisi le sole risorse pubbliche non basteranno e sarà necessario coinvolgere il settore privato: sia grandi investitori istituzionali, sia semplici risparmiatori.

I metodi per farlo sono molti e altrettante sono le proposte. Ritengo che siano adatti – per quello che riguarda gli investimenti nel capitale di rischio, inclusi quelli aventi come obiettivo le ristrutturazioni aziendali – gli strumenti che, improntati alle logiche del private equity, si basano sulla collaborazione tra pubblico e privato come i fondi misti, già utilizzati con successo in passato.

Ma ce ne possono essere anche altri che affrontano criticità diverse. In momenti come questi nulla va escluso e tutto va approfondito, sfruttando competenze e risorse disponibili e capitalizzando sulle esperienze fatte negli altri Paesi. Non siamo gli unici né i primi ad avere questi problemi.

Tuttavia, qualunque sia lo strumento utilizzato, a meno che non si voglia ricorrere a meccanismi coercitivi per coinvolgere i privati, è indispensabile rispondere ad alcune domande. Come funzionerà la governance di questi strumenti? Chi gestirà le risorse ? Quali saranno i criteri di allocazione? Chi fisserà gli obiettivi ? Chi ne controllerà, e come, il raggiungimento? Con quali criteri verranno selezionati i soggetti che utilizzeranno le risorse? Come saranno responsabilizzati? Quale grado di autonomia avranno? Domande semplici che richiedono risposte chiare.

Potrebbe essere utile studiare i meccanismi di governance dei fondi di investimento pubblico-privato utilizzati da tempo come strumento di intervento. Talvolta è più facile copiare e migliorare, che non inventare da zero.