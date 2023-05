I privati: remunerare in modo adeguato le prestazioni chieste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di chi è la colpa? Ognuno ha la sua risposta. Diciamola meglio: tutti i soggetti in campo, politici e esperti di sanità, sono consapevoli che le mancate risposte del sistema sanitario siano il risultato di più fenomeni - dai tagli storici al settore alla programmazione restrittiva delle università fino alla pandemia -, ma l’individuazione delle possibili soluzioni è piuttosto variegata.

I politici di centrodestra insistono sull’aumento della produttività; quelli di centrodestra chiedono una regia pubblica più forte, che definisca le priorità e si imponga sul privato.

Poi c’è la richiesta del mondo sanitario privato convenzionato con il sistema pubblico di rivedere i budget a rialzo. Mentre dalle aziende private-private, cioè quelle che non hanno e non cercano convenzioni pubbliche, arriva il consiglio di limitare gli sprechi.

La politica divisa

In Lombardia il tema centrale è sempre quello: il rapporto tra pubblico e privato. Di fatto il centrodestra non ha mai messo in discussione il forte ruolo del privato convenzionato. Ora, con le liste d’attesa che si allungano, chiede al privato di intervenire più incisivamente, con un extra finanziamento stabilito dalle ultime delibere (18 milioni in più). Il privato in Lombardia riceve circa un terzo del budget sanitario, quasi 7 miliardi su 21. Questo rapporto non viene al momento messo in discussione. Si chiede piuttosto al privato di aumentare le prestazioni del 10% mensile e di contribuire allo smaltimento delle liste d’attesa arretrate (per un 4%).

Inoltre la disaffezione dei medici per il settore pubblico, a favore di un settore privato ritenuto più competitivo, sarebbe da colmare con integrativi salariali a livello nazionale, potendo fare poco a livello locale (si potrebbero aggiungere integrativi per obiettivi).