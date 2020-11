I problemi della lira turca e le mosse di Erdogan Alla base delle ricorrenti crisi turche vi è la strutturale fragilità del saldo delle partite correnti. Ed è stato così anche stavolta. di Marcello Minenna

Lira a picco, Erdogan caccia governatore Banca centrale

Alla base delle ricorrenti crisi turche vi è la strutturale fragilità del saldo delle partite correnti. Ed è stato così anche stavolta.

5' di lettura

Non c'è pace per la Turchia e la sua moneta. Dopo le crisi valutarie dell'estate 2018 e della primavera 2019, anche quest'anno la lira è stata al centro di una forte correzione di valore. Le prime avvisaglie si sono avute tra marzo e maggio in concomitanza con l’esplosione dei contagi in Occidente e il connesso rafforzamento del dollaro. Poi qualche mese di relativa calma e, da agosto, una nuova forte spinta ribassista. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2020 la lira si è deprezzata di quasi il 30% rispetto al dollaro, qualificandosi tra le peggiori valute dei paesi emergenti insieme al real brasiliano.

ANDAMENTO DELLA LIRA TURCA E DELLE VALUTE DI ALCUNI ALTRI PAESI EMERGENTI Loading...



Dopo l'ultimo strappo nella seconda metà del mese scorso, a inizio novembre il Presidente Erdogan è corso ai ripari, licenziando il governatore della banca centrale (Central Bank of the Republic of Turkey o CBRT) che lui stesso aveva insediato solo 16 mesi prima dopo aver rimosso il suo predecessore. Appena due giorni dopo, il Ministro delle Finanze turco (nonché genero di Erdogan) – che aveva cercato di contenere l'accesso degli investitori stranieri al mercato monetario domestico – ha rimesso l'incarico per dichiarati motivi di salute.



Loading...

Il repentino cambio ai vertici delle due principali istituzioni finanziarie del paese ha favorito il rafforzamento della divisa turca che nell'ultima settimana si è rivalutata del 10% rispetto al biglietto verde. Ad entusiasmare gli operatori è stata la decisione con cui mercoledì 11 novembre il regulator bancario ha ammorbidito le restrizioni al trading su swap di valuta (currency swaps) e altri derivati che le banche locali possono stipulare con controparti estere. La decisione – che agevola per gli investitori stranieri la possibilità di vendere lire allo scoperto – è arrivata all'indomani delle dichiarazioni di Erdogan in favore di un rinnovato impegno ad aderire alle regole del mercato libero, dopo i ripetuti episodi di misure estreme da parte delle istituzioni turche proprio per difendere il cambio.

In settimana sono arrivate anche le prime dichiarazioni del neo-governatore della CBRT, il quale si è detto intenzionato ad usare tutti gli strumenti disponibili per tenere sotto controllo l'inflazione, tornata stabilmente sopra l'11% negli ultimi mesi. Probabilmente i tassi di interesse verranno alzati già nel Comitato Monetario del prossimo 19 novembre. Secondo diversi analisti servirebbe un aumento di 500 punti base per convincere gli investitori a tenere depositi o altri assets denominati in lire e arginare la fuga dei capitali (oltre 13 miliardi di dollari da inizio anno solo su bond e azioni).Del resto non sarebbe la prima volta che la CBRT interviene pesantemente sui tassi. Nel 2018 aveva triplicato il tasso di riferimento (quello sulle operazioni pronti contro termine – repo – a una settimana) nell'arco di 6 mesi, e nel 2019 lo aveva dimezzato sempre nel giro di un pochi mesi. In ogni caso, è difficile che misure così drastiche da sole bastino a garantire una durevole stabilità economico-finanziaria.



Alla base delle ricorrenti crisi turche vi è la strutturale fragilità del saldo delle partite correnti. Ed è stato così anche stavolta. Dopo una breve ripresa nel terzo trimestre del 2019, il saldo mensile è tornato in negativo nell'ultimo scorcio dello scorso anno. Il quadro commerciale si è ulteriormente deteriorato nel 2020, per via del crollo nell'export legato alle misure di contenimento del Covid-19 e del riposizionamento di portafoglio degli investitori domestici verso l'oro (cfr. Figura).