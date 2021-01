I prof tra i più disposti a vaccinarsi: l’80% è favorevole contro il 67% degli italiani È un numero superiore alla media e comunque più alto rispetto al target minimo per raggiungere l’immunità di gregge: il 70% degli italiani vaccinati. di Marzio Bartoloni

La corsa a vaccinarsi è appena partita, per ora sono poco più di 45mila gli italiani già immunizzati. Ma già è rebus su quanti italiani decideranno di ricorrere al siero contro il Covid. Al momento secondo gli ultimi sondaggi tra le categorie più favorevoli alla vaccinazione ci sono i docenti delle scuole che torneranno in aula tra qualche giorno. Ben l’80% dei docenti secondo una indagine si dice disposto a sottoporsi il prima possibile al vaccino Covid. Un numero confortante e superiore al 67% della media degli italiani secondo un altro sondaggio. E comunque più alto rispetto al target minimo per raggiungere l’immunità di gregge: il 70%, circa 42 milioni di italiani vaccinati.

L’80% del personale scolastico si vaccinerebbe subito

Secondo un sondaggio condotto dalla rivista specializzata Orizzonte scuola l’80% del corpo docente e del personale scolastico si vaccinerebbe il prima possibile contro il Covid. Il quesito del sondaggio era: «Appena possibile ti sottoporresti volontariamente al vaccino anti-covid-19?» Alla rilevazione hanno partecipato in totale 10.445 tra docenti e personale Ata: di questi 8421 hanno espresso parere favorevole alla vaccinazione, quindi oltre l'80% del totale. Di contro, i contrari al vaccino anti covid alla fine sono stati 1391, ovvero circa il 13% del totale. Gli indecisi sono stati in totale 663, ovvero il 6 % del totale. Il corpo docente potrebbe essere tra le categorie con priorità all’accesso al vaccino secondo il piano del Governo. Dopo la prima fase che riguarderà fino a marzo operatori sanitari, ospiti di Rsa e over 80 si comincerà con le vaccinazioni di massa. In questa seconda fase dopo le somministrazioni ad anziani e persone fragili con patologie si partirà con i lavoratori essenziali tra i quali figurano anche i docenti e il personale scolastico.

In media gli italiani favorevoli al vaccino sono il 67%

I favorevoli al vaccino nel sondaggio sul personale scolastico sono superiori a quelli di una recente indagine sulla popolazione generale svolta dall’Istituto superiore di Sanità nei mesi tra agosto e novembre su un campione di 2.700 intervistati in cui un terzo si è detto contrario. Secondo il report dell’Iss infatti complessivamente il 67% degli intervistati 18-69enni dichiara che sarebbe disposto a vaccinarsi (metà risponde che lo farebbe senza esitazione, l’altra metà risponde che lo farebbe con molta probabilità). In particolare le persone più istruite sarebbero maggiormente disposte a vaccinarsi (71% fra le persone con diploma di scuola superiore o laurea). Qualche differenza si osserva per risorse finanziarie (69% fra chi non ha difficoltà economiche, il 63% di chi ne ha) e per genere (gli uomini sono più propensi delle donne a vaccinarsi, 74% contro 60%). Non solo, i più giovani, 18-34enni, sarebbero ben disposti a vaccinarsi più di altri (76%) rispetto ai 50-69enni (67%) e ai 35-49enni (59%). Fra gli ultra 65enni la disponibilità a vaccinarsi è decisamente più alta che nel resto della popolazione: l'84% dichiara infatti che sarebbe disposto a farlo.