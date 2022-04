I profili It crescono del 40%, parte la ricerca anche ai loro “cercatori”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non sono solo i profili It ad essere sempre più richiesti. La ricerca adesso è anche di chi li cerca, come sta facendo in questo momento Experis (Manpowergroup), dove nei prossimi mesi entreranno 50 nuovi professionisti. La società è in forte crescita e sta assistendo le imprese nel processo di ricerca delle persone che accompagneranno la business transofrmation. Come rilevato dal report Tech Cities 2022 promosso da Experis la crisi pandemica ha anticipato i processi di digitalizzazione e trasformazione tecnologica di almeno 5-10 anni. Basti pensare che, solo per il secondo trimestre 2022, si prevede un aumento del 40% di inserimenti per il comparto IT, Tecnologia, Telecomunicazioni e Media, secondo il Meos. A questo si aggiunge la necessità di riequilibrare domanda e offerta di profili specializzati, a causa di una carenza di talenti che in Italia è pari al 76%.

Secondo quanto spiega Josè Manuel Mas, direttore Experis Italia, la società anche nel 2021 è cresciuta a 360°, dalle soluzioni IT, che ci vedono lavorare in modo esponenziale insieme ad Experis Israel per i servizi di Cyber Security, alla formazione tecnica con la nostra Experis Academy per colmare lo skill gap. Con oltre 100 recruITer e una specializzazione sul mercato dal 2008, ci confermiamo la società IT con il team di ricerca e selezione IT più ampio e strutturato in Italia. Di fronte alla crescita della domanda di profili IT e Technology Engineering da parte delle imprese, anche noi cerchiamo talenti che possano entrare nel nostro team ed essere protagonisti delle verticalizzazioni di Experis e del mercato stesso, ovvero la Business Transformation, Analitycs & IA, Cyber Security, Cloud & Infrastructure, Digital Workspace, Enterprise Applications».

La figura del recruiting consultant diventa una figura ponte tra le imprese e i talenti necessari alla trasformazione digitale e ha competenze molto ben definite. Tra i profili ricercati, tra gli altri, ci sono docenti con esperienza in ambito Java, .Net, Cyber Security, Cloud e Data che si occupano della progettazione didattica ed erogazione di progetti di formazione IT in aula virtuale e/o in presenza per la divisione Experis Academy, sales e pre-sales IT, con esperienza in ruoli analoghi o come Technical Consultant/Technical Sales/Solution Architect o con ruoli tecnici in System Integrator, e in grado di lavorare su progetti di system integration e di proporre e progettare soluzioni software.