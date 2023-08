I profumi del mondo in un’esposizione multisensoriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli odori e i profumi sono sempre intorno a noi, condizionano la nostra vita e la nostra memoria. L'olfatto che li percepisce è un senso primitivo ed è molto più importante di quanto immaginiamo: è la base dell’attrazione e del feeling che abbiamo con il mondo che ci circonda. L'olfatto stimola la nostra memoria e influenza il nostro giudizio: la fragranza di un luogo, l'aroma di un cibo, il profumo di un corpo.



«Smelling the world – I profumi del mondo» è il titolo della mostra del fotografo Alessandro Gandolfi. Un'esposizione multisensoriale da vivere e da percepire con tutti i sensi, che trae la sua origine da un reportage di National Geographic Italia pubblicato a febbraio 2023, in occasione del 25° anniversario dell'edizione italiana. La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano (Cuneo) e da Múses - Accademia Europea delle Essenze, verrà inaugurata il 22 settembre 2023 a Savigliano.

Curata da Parallelozero, in collaborazione con Chiara Massimello e Múses, l'esposizione sarà allestita tra palazzo Taffini, sede di Múses, e l'adiacente seicentesco palazzo Muratori Cravetta, collegati tra loro dal suggestivo Giardino dei Sensi. 80 immagini a colori, di grande formato, frutto di un lavoro di documentazione durato oltre un anno, racconteranno l'olfatto in giro per il mondo tra luoghi, persone e situazioni diverse.

Tra le fotografie, novità dell'allestimento saranno i touch point olfattivi, ideati per raccontare “l'essenza del progetto”, ovvero la natura intrinseca di un luogo attraverso la sua fragranza specifica: la sua essenza, appunto. Una presentazione unica e suggestiva, in cui i profumi rievocheranno le atmosfere raccontate nelle immagini di Gandolfi.

Video e stimoli sonori arricchiranno l'esposizione, garantendo un approccio pienamente inclusivo e un'esperienza di visita multisensoriale.Adatto a tutti, il percorso della mostra si presenta suggestivo e stimolante anche per i bambini.