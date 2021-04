I progetti e le idee per vincere la battaglia della sostenibilità

13' di lettura

«In occasione della Giornata mondiale della terra» sono le prime sette parole con cui in questi giorni vengono diffusi numerosi annunci aziendali e comunicati stampa. La sostenibilità e l’impegno ambientale sono ormai obbligatori per poter proporre un progetto, un’idea, un prodotto. Tante belle idee e tanto impegno che meritano di essere valorizzati.

Pubblichiamo una selezione di alcuni degli annunci delle iniziative più meritorie in occasione della Giornata mondiale della terra.

Abiti sostenibili per ciclisti. L'attenzione all'ambiente è una tematica sempre più importante per i consumatori e sono numerose le aziende che stanno adottando strategie, tecnologie e prodotti eco-friendly. Il mondo degli amanti della bici, mezzo per definizione amico dell'ambiente, è in particolare sempre più interessato alle problematiche della salvaguardia dell'ecosistema. Santini, azienda di abbigliamento per il ciclismo, da sempre sostenitrice del Km Zero, dal 2020 ha introdotto alcuni capi realizzati con filati riciclati e da quest'anno il packaging compostabile di Tipa. E da gennaio 2021 anche la maglia del Campione del Mondo è sostenibile.

Pentole riciclabili e sostenibili. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Lagostina, azienda italiana leader nella produzione di pentole a pressione e pentolame in acciaio inossidabile, lancia un appello al riciclo e un vademecum per il giusto smaltimento dei principali strumenti da cucina. Lagostina è da sempre attenta alle tematiche green, tanto da aver creato una linea interamente ottenuta con materiali riciclati: Rigenera Green. Rigenera Green è la prima linea antiaderente Lagostina eco-sostenibile, realizzata utilizzando alluminio 100% riciclato. La linea comprende prodotti antiaderenti con esclusivo rivestimento Titanium performance, il top coat antigraffio rinforzato con titanio antiabrasione; padelle, wok e tegame sono inoltre dotati di Lagospot, l'esclusivo indicatore di temperatura che indica il momento ideale per iniziare la cottura.

La trapunta sostenibile di Pet riciclato. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, CasaHomewear amplia la proposta di copriletti trapuntati, la collezione primavera estate che utilizza solo pet riciclato dalle bottiglie in plastica per le imbottiture. Anche il packaging è stato pensato per essere riutilizzato infatti, le confezioni diventano sacchi portabiancheria. La nuova collezione si è arricchita di copriletti trapuntati e quilt con stampe floreali ispirate alla rinascita primaverile della natura.

Alberi per la bolletta sostenibile. 3.500 alberi è il contributo di Hera alla forestazione urbana. La multiutility è impegnata in numerose azioni per contribuire alla creazione di un sistema verde, capace di salvaguardare il Pianeta e promuovere maggiore responsabilità. 350 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno grazie alle piante nate per sensibilizzare i clienti all'adesione alla bolletta elettronica e al maggiore ricorso alle stazioni ecologiche.