I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Decreti sicurezza da rivedere

(Ansa)

Rapidi sembrano i ritmi per le correzioni dei decreti sicurezza targati Salvini, da adeguare alle obiezioni del Quirinale. In fatto di immigrazione, poi, la coppia Pd-M5S mette in agenda una nuova legge sull’immigrazione in chiave anti immigrazione clandestinità ma che - nello stesso tempo - affronti i temi dell’integrazione. Il tutto da affiancare con la battaglia in Europa per ripensare i meccanismi del trattato di Dublino sulla gestione dei flussi e la redistribuzione dei richiedenti asilo.