I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Giù le tasse

Per il governo la riduzione delle tasse va finanziata attraverso la spending review e le tax expenditures che accompagnino la lotta all’evasione fiscale, anche prevedendo l’inasprimento delle pene per i grandi evasori. In cantiere anche la web tax per le multinazionali.