I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Impresa 4.0 rafforzata

(Adobe Stock)

Per aumentare crescita e produttività il governo spinge sulla «quarta rivoluzione industriale»: digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale. Il piano Impresa 4.0 è la strada tracciata da implementare e rafforzare. Il Governo intende inoltre potenziare gli interventi in favore delle piccole e medie imprese; favorire l’aumento degli investimenti privati, ancora troppo lontani dalla media europea, in start-up e Pmi innovative.