I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Ok al salario minimo

(Imagoeconomica)

L’introduzione di un salario minimo è un obiettivo condiviso. Per i grillini la proposta è quella di fissare un minimo orario per legge a 9 euro lordi, validi per tutti; il Pd invece preme per salvaguardare i contratti collettivi nazionali di lavoro.