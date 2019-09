I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Stop aumento Iva

Con riferimento alla legge di bilancio per il 2020 la neutralizzazione dell’aumento dell’Iva è uno dei provvedimenti. Nelle intenzioni del governo si punta a una politica economica espansiva, in modo da indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, senza mettere a rischio l’equilibrio di finanza pubblica. Pd e M5S ritengono che in Ue si debbano «rilanciare investimenti e margini di flessibilità» superando «l’eccessiva rigidità dei vincoli europei in materia di politiche di bilancio pubblico».