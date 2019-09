I provvedimenti chiave del governo giallorosso / Taglio dei parlamentari

(Ansa)

La riduzione del numero dei parlamentari a un passo dal via libera definitivo (manca solo l’ok della Camera) va accompagnata dalla revisione della legge elettorale in senso proporzionale. La soluzione è dunque quella di proporzionalizzare il sistema elettorale togliendo i collegi e introducendo una soglia congrua (5%). Questa modifica, inoltre, dovrebbe essere accompagnata dall’introduzione in Costituzione della sfiducia costruttiva sul modello tedesco per non aumentare ulteriormente il rischio di ingovernabilità e dall’elettorato attivo per i 18enni anche al Senato.

