I punti della trattativa Conte-Arcelor Mittal / L’altoforno due

(Ansa)

I commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria nelle prossime ore dovrebbero chiedere al tribunale di Taranto più tempo per la messa in sicurezza dell'Altoforno 2 - sotto sequestro da giugno 2015 dopo la morte di un operaio - che altrimenti sarà spento tra un mese, il 13 dicembre. La mossa, che rappresenta un tentativo di bloccare l'atto di recesso che ArcelorMittal ha presentato al tribunale di Milano, potrebbe essere messa da Conte sul tavolo dell'incontro di martedì 12. Il gruppo franco indiano chiede che per l'Altoforno 2 venga garantita la facoltà d'uso per un altro anno.