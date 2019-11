I punti della trattativa Conte-Arcelor Mittal / Lo scudo penale

(Ansa)

Un altro punto della trattativa tra Governo e il gruppo franco indiano, che è anche uno scoglio su cui rischia di infrangersi la tenuta della maggioranza, è quello dello scudo penale. Secondo i giallorossi, si tratta di un “pretesto” utilizzato da Arcelor per alzare la posta. Allo stato attuale, la linea che il premier dovrebbe seguire nella trattativa è la seguente: inserire lo scudo penale in uno schema complessivo di intervento, e solo a patto che i Mittal ritornino sui loro passi soprattutto sugli esuberi. Un numero sensibilmente più basso, almeno la metà, si potrebbe alla fine anche gestire mettendo in campo corposi ammortizzatori sociali.