I quattro anni terribili di Mimmo Lucano, dal «modello Riace» alla sentenza shock

Matteo Salvini, invece, che da ministro dell'Interno ha seguito le fasi terminali della vicenda Riace, ha commentato la notizia tirando in ballo, forse un po' pretestuosamente, la questione della presunta omosessualità del suo ex spin doctor Luca Morisi: «Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere! Un sindaco del Pd, che ha grattato sull’immigrazione clandestina». Replicano le Sardine: «Ricordiamo al garantista selettivo che i gradi di giudizio sono tre».

Ma i ministri Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti si aspettano, con Salvini, «per coerenza e rispetto delle istituzioni un passo indietro da parte di Mimmo Lucano dopo la durissima condanna. Non vorremmo che trasparenza e correttezza valessero solo per alcuni ma non per tutti». Gli effetti della condanna sulla campagna elettorale per le regionaliLa condanna di Lucano destabilizza anche le ultime fasi della campagna elettorale per le prossime regionali.

Luigi De Magistris, candidato a presidente in Calabria, dichiara che «Lucano è l'antitesi del crimine, un uomo giusto, simbolo di umanità e fratellanza. È il momento del riscatto, della ribellione culturale, della dignità, del coraggio, della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia, il popolo calabrese scriva la storia». Amalia Bruni, candidata governatrice di Pd-M5S, afferma: «Le sentenze non si commentano, si rispettano. Sono dispiaciuta dal punto di vista umano, Lucano non smetta di combattere».

«Conosco Mimmo e la storia di Riace che ho sempre condiviso e sostenuto per i valori dell’accoglienza e della solidarietà che hanno ispirato e dato vita a un modello straordinario che non può essere cancellato». Sono le parole di Mario Oliverio, ex presidente della Regione Calabria, in campo con una lista autonoma (fuori dal Pd). Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto.

Ma ci pensa Nino Spirlì, attuale presidente facente funzioni della Regione Calabria, in ticket con Occhiuto, con un commento fuori misura: «La Calabria non sentirà la mancanza del condannato Lucano e non ne patirà l’assenza dalla gestione della cosa pubblica. È anzi doveroso che l’uomo che per anni è stato il beniamino di tutto il Pd e di tutta la sinistra, si ritiri immediatamente dalla contesa elettorale».