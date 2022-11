I record di Call of Duty: Modern Warfare II, l’indagine dell’Ue e il futuro del videogioco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un miliardo di dollari nei primi dieci giorni di lancio. Per la serie di Call of Duty è un record assoluto. Basterebbe questo numero per descrivere il successo di Call of Duty: Modern Warfare II. Parliamo di uno dei migliori Call of Duty della storia grazie a una campagna in single player finalmente divertente. E un comparto multiplayer con molte novità che sicuramente non piaceranno tutti ma rendono il titolo meno scontato. Volendo proprio essere pignoli lo sviluppatore Infinity Ward forse non realizza il migliore Modern Warfare ma i suoi giochi sono una spanna in alto rispetto gli altri titoli della serie. Sarà interessante capire cosa succederà l’anno prossimo quando (e se) sarà conclusa l’acquisizione Microsoft-Activision.

Già perché la Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni. La Commissione, rende noto l’esecutivo europeo, «teme che l’acquisizione proposta possa ridurre la concorrenza nei mercati della distribuzione di videogiochi per console e personal computer e dei sistemi operativi per Pc».«In particolare, la Commissione teme che, acquisendo Activision Blizzard, Microsoft possa ridurre l’accesso ai videogiochi per console e Pc di Activision Blizzard, in particolare a quelli di alto profilo e di grande successo (i cosiddetti giochi “AAA”)».

L’indagine preliminare suggerisce che Microsoft potrebbe avere la capacità, nonché un potenziale incentivo economico a mettere in atto strategie di preclusione nei confronti dei distributori rivali di videogiochi per console ad esempio impedendo a queste aziende di distribuire i videogiochi per console di Activision Blizzard o degradando i termini e le condizioni di utilizzo o accesso a tali videogiochi”, si legge nella nota di Palazzo Berlaymont. La proposta di acquisizione è stata notificata a Bruxelles lo scorso 30 settembre. La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi per prendere una decisione, ovvero entro il 23 marzo del 2023.

Perché i dubbi dell’Ue

I dubbi dell’Ue sono anche quelli dell’antitrust americana. Call of Duty è uno dei titolo di maggiore successo di Activision-Blizzard è uno dei rischi paventati è per esempio che in futuro gli utenti giocatori si trovino di fronte monopoli di fatto nel mondo del gaming. Ad oggi è Playstation l’attore con la quota di mercato più alta nel settore delle console. L’offerta di Microsoft però si allarga sul pc e punta attraverso un modello di distribuzione del videogioco in streaming (e in download) e una forma di acquisto attraverso l’abbonamento a cambiare le regole di business di un mercato che sta lentamente abbandonando i negozi per diventare completamente digitale.