I record di oro e argento scatenano l’euforia sui titoli minerari

(Agf)

Se il prezzo del lingotto è in rialzo del 22% quest’anno, le maggiori società aurifere hanno guadagnato addirittura il 40% in Borsa. Le operazioni di M&A si sono risvegliate e la raccolta di capitali è da primato

Oro e argento non smettono di correre, bruciando un record dietro l’altro. Ma la performance delle minerarie che li producono è ancora più impressionante, anche perché arriva dopo anni di estrema debolezza del comparto.

L’indice Nyse Arca Gold Miners, che rispecchia l’andamento delle maggiori società aurifere, è in rialzo di oltre il 40% nel 2020, il MVIS Global Junior Gold Miners (riferito a small e mid cap) ha guadagnato il 33% contro il +22% dell’oro, che pure ha aggiornato per l’ennesima volta il massimo da nove anni superando quota 1.865 dollari l’oncia ed è ormai vicino al record storico.

Fresnillo, uno dei big mondiali dell’argento, è addirittura il miglior titolo dell’anno sul listino londinese con un progresso dell’80% e un balzo di quasi il 12% nell’ultima seduta, segnata dall’annuncio di dati di produzione molto superiori alle attese: la società, che possiede sette miniere, tutte in Messico, ha estratto 13,6 milioni di once tra aprile e giugno, il 2,8% in più che nel primo trimestre, un risultato eccezionale in un Paese che è tra i più colpiti dal coronavirus e da parte di una mineraria che ha sofferto a lungo di gravi difficoltà operative.

Il rally dell’argento è cominciato in ritardo rispetto a quello dell’oro, ma ha guadagnato un impeto crescente, tanto che ora la sua performance supera quella di ogni altro metallo: il prezzo addirittura è quasi raddoppiato dai minimi di metà marzo e questa settimana è salito di circa il 15%, spingendosi fino a 23,02 $/oncia per la prima volta da ottobre 2013.

Una correzione a questo punto potrebbe essere vicina. Ma le prospettive, a giudizio quasi unanime degli analisti, restano brillanti sia per l’oro che per l’argento. Entrambi beneficiano dello scenario di tassi di interesse sotto zero e stimoli economici miliardari, che potrebbero risvegliare l’inflazione.