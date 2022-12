I regolatori Usa con nervi saldi ma il faro è sulla liquidità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno spettro si aggira sui mercati: la crisi di liquidità. Nuova miccia che rischia di innescare la “bomba” sempre in agguato dell'instabilità finanziaria e che questa volta si palesa non in strumenti misteriosi o fragili, bensì sul mercato considerato linfa vitale di tutti i mercati, colossale punto di riferimento per eccellenza per la valutazione di asset globali: quello da 24.000 miliardi degli ultra-sicuri titoli del Tesoro americani.

Le authority sfoggiano nervi saldi e esorcizzano...