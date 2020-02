I requisiti

I requisiti per accedere al nuovo beneficio saranno gli stessi già introdotti per le altre agevolazioni: potranno cioè usufruire del bonus rifiuti tutte le famiglie in possesso di un Isee (l'indicatore di situazione economica equivalente) non superiore agli 8.265; famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro; nuclei familiari titolari di reddito e pensione di cittadinanza che hanno accesso ai bonus sociali anche se la soglia Isee è superiore a 8.265 euro.