I requisiti della policy aziendale sull'uso dei social: specificità e attinenza all'attività svolta

Le aziende dovrebbero affrontare il tema delle comunicazioni sui social media (e dei rischi connessi) cercando di anticipare eventuali incidenti di percorso. Lo strumento principale per adottare questo approccio è quello delle social media policy: codici di comportamento con i quali il datore di lavoro disciplina una serie di aspetti, anche legali, legati all'uso di internet e, soprattutto, dei social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e così via). Il contenuto di questi codici di condotta varia in base al tipo di attività svolto dall'azienda e ai riflessi che le comunicazioni dei dipendenti possono avere su questa attività. In altre parole, ogni policy deve essere predisposta ad hoc e con riferimento specifico all'attività aziendale e all'organizzazione del lavoro, armonizzando il suo contenuto con quello eventualmente previsto in altre policy e regolamenti aziendali o di gruppo. Queste prescrizioni devono sempre tenere conto della necessità di non comprimere troppo il diritto di espressione dell'individuo: il confine tra questo diritto e la facoltà dell'azienda di mettere un “bavaglio” alle comunicazioni via social media dei dipendenti non è facile da tracciare.