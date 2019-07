I resti vitali di Arianna Carossa di Riccardo Barlaam

Arianna Carossa (foto Gabriele Griseri)

NEW YORK - Da nove anni Arianna Carossa vive a Brooklyn, che di New York è diventato il centro più vitale per l'arte contemporanea e la scena musicale. «Un posto dove puoi stare in relazione con le cose più interessanti che stanno accadendo. Pieno di stimoli per far crescere il tuo lavoro e la tua ricerca». Genovese, anima libera e spirito inquieto, un po' Siddharta perennemente alla ricerca, Arianna ora a 46 anni e, dice, « ci sono». «Vivo a New York che dopo inizi difficili, ora sento come la mia città. Ho fatto quello che volevo».

La decisione di votarsi all’arte in realtà è arrivata da tempo, dall'adolescenza. Diverso il discorso - più complesso - quello legato alla strada da prendere (“la strada che non presi”...) , i percorsi artistici da seguire. Lì la vita e le esperienze sono state fondamentali nella sua ricerca. «Non avevo dubbi. Era quello che mi piaceva più fare, la cosa più naturale. A quindici anni quando ero ancora a Genova e vivevo con mia nonna. Coltivavo le mosche in casa sua: mi faceva fare qualsiasi cosa. Le cose più strane. Ho avuto una libertà assoluta che mi ha aiutato a scoprire quello che volevo essere: mia nonna mi ha insegnato la libertà di essere».

Nei suoi quindici anni non c’era internet. «Ma io sognavo già di venire qui a lavorare. Andavo da Feltrinelli, a Genova, e cercavo gli indirizzi delle gallerie. Un giorno ho scritto una lettera a Leo Castelli, il gallerista di Pollock, Haring e Warhol. Così. Gli ho mandato le fotocopie dei miei lavori…”. L’ingenuità e i grandi sogni quando si dice volere è potere. «Mi ha risposto pure Castelli. Dopo un po' mi è arrivata una lettera scritta a mano da lui che diceva qualcosa del tipo: ‘Cara Arianna, grazie per la tua bella lettera. Sei un po' giovane però per venire a New York’… Mi ha consigliato di provare prima a lavorare con qualche galleria a Milano per farmi le ossa. ’E poi vieni da me’, diceva”. E tu lo hai fatto? «Sì, dopo tutti i miei bei percorsi formativi. Ho frequentato l'Accademia Ligustica di Belle Arti a Genova. E poi ho continuato a Milano. Dipingevo soprattutto. Sono stati anni molto interessanti». I primi rapporti con le gallerie d'arte, le case d'asta e la scoperta di un mondo. «Si è creato un bel rapporto soprattutto con Enzo Cannaviello, il gallerista che mi seguiva. Poi ho lavorato con altri gallerie e ho fatto mostre in giro per l'Europa».

La pittura era un territorio forse troppo stretto. «Io ho studiato pittura. Ma nella scultura mi sentivo più libera perché mi giudicavo meno… sono passata gradatamente alla pittura al modellato e non mi è venuto più di dipingere. Per anni. Ho ripreso solo l'anno scorso a dipingere in Islanda dove sono stata un mese d'estate». Paesaggi lunari, luci e aurore boreali? «No, niente affatto, in Islanda non so perché ho dipinto serpenti, solo serpenti. E non panorami come si potrebbe pensare».

La scelta materica di buttarsi sulla scultura contemporanea è coincisa con la voglia di cambiare aria. Di cercare nuovi stimoli dall’altra parte dell’Oceano, solo che nel frattempo il famoso gallerista di Warhol non c’era più, portato via dal tempo. «A un certo punto ho deciso di trasferirmi a New York perché volevo il massimo. Volevo stare in una situazione che mi permettesse di vedere le cose più interessanti, una situazione che mi permettesse di crescere il più possibile. Ed è quello che è accaduto in questa città. I primi anni sono stati un po' difficili. Ho subito cominciato a lavorare con una galleria. Ho sempre lavorato, fatto mostre sia qui che in Italia».

Senza una reale direzione sembra di intuire… «Ma, forse sì. Sino a quando a un certo punto ho vissuto un momento di crisi personale e come avviene in questi casi è stata la mia fortuna.Quando sei in un tunnel vedi solo il buio, ma in fondo al tunnel c’è sempre la luce. Io ho sentito che c'era qualcosa che non funzionava. Mi sembrava di aver abdicato ai miei sogni e di vivacchiare. Un giorno ho sognato che mi ero trasformata da una cavalletta in un falco». In che senso? Come il personaggio nella Metamorfosi di Kafka che si sveglia scarafaggio?

«Una cosa così. L'ho sognato il falco. Non so come dire. Da quel momento ho capito che non ero un artista ma una persona, prima di tutto. Che non finisci in un'opera che hai fatto ma continui. E adesso, oggi, faccio solo quello che voglio. E come se fossi entrata nel flusso».