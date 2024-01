I ricavi di Metro in Italia sfiorano i 2 miliardi (+9,4%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conti in crescita per Metro Italia, catena di vendita all’ingrosso e di servizi per l’Horeca, che nel periodo fiscale 2022-2023 ha sfiorato i 2 miliardi di fatturato, per la precisione 1,97 miliardi con un +9,4% sul precedente periodo. Ricavi in crescita per tutti i canali di vendita mentre a livello globale il Gruppo Metro ha raggiunto i 30,6 miliardi di fatturato, +2,7%.

Sul mercato italiano l’insegna opera con 49 grandi punti vendita, 2 depositi specializzati nel Food service distribution (Fsd) e circa 4mila dipendenti. Sul fronte dell’offerta vengono vendute 23.700 referenze food, di cui 7mila legate al territorio provenienti da 800 fornitori e partner, e 6.300 non food a circa 200mila clienti.

«L’anno fiscale che abbiamo concluso è stato sicuramente sfidante e, nonostante l’incertezza data dal contesto macroeconomico, abbiamo raggiunto traguardi di cui siamo molto soddisfatti - è la premessa di Arnoud J. van Wingerde, amministratore delegato di Metro Italia -. L’Italia si conferma uno dei mercati chiave per la crescita a livello globale e nel nuovo anno porteremo avanti la nostra “Strategia 2030” con tre obiettivi ben chiari: consolidare il nostro business multicanale, rispondere sempre meglio alle richieste dei nostri clienti con un assortimento declinato sulle loro esigenze, ridurre l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente per confermarci come partner d’eccellenza per i professionisti dell’Ho.Re.Ca.».

Tra i diversi canali di vendita il Cash&Carry vale 1,5 miliardi, poco più dei tre quarti delle vendite in aumento del 6,5%. Il turismo e i consumi fuori casa hanno fatto crescere del 17% il canale Food service distribution che raggiunge i 434 milioni di ricavi. Proprio su questo canale e il suo sviluppo si concentrano i piani di crescita della filiale italiana che vede crescere del 26% le vendite dei prodotti con il marchio del distributore (Mdd), pari a 622 milioni realizzati grazie a un portfolio prodotti di circa 3.500 referenze.

Bene anche il primo bilancio della piattaforma online, altro pilastro per la crescita, che propone oltre 100mila prodotti messi a disposizione da oltre 200 aziende partner mentre per lo smistamento dei prodotti Metro si avvale di un magazzino operativo dal luglio 2022 a Casei Gerola, in provincia di Pavia.