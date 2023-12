I ricavi di Tonitto 1939 crescono a doppia cifra e ora si punta sul Giappone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce a doppia cifra il fatturato di Tonitto 1939, Pmi familiare leader nella produzione di sorbetto e gelato senza zucchero, che chiude il 2023 con 14,5 milioni di ricavi. Un aumento del 23% sul 2022 mentre nell’arco del quadriennio la crescita è del 93%. Negli ultimi anni la Pmi ha accelerato sul fronte dell’internazionalizzazione puntando sui mercati d’Europa, del Medio Oriente fino all’Estremo Oriente sia con i prodotti a marchio proprio che con i prodotti con il marchio del distributore grazie ad accordi con le catene locali della Gdo in oltre trenta mercati del mondo.

Dopo lo sbarco in Corea del Sud nel 2024 si punta sul Giappone. Per quanto riguarda il mercato italiano un ulteriore spunto alla crescita arriva dal mercato italiano grazie all’allargamento distributivo in corso e l’inserimento di numerosi nuovi prodotti, dai sorbetti ai gelati senza zuccheri aggiunti fino a quelli high protein, in grandi marchi della Gdo. «Siamo particolarmente soddisfatti dei numeri che abbiamo fatto registrare quest’anno - dice Alberto Piscioneri, general manager Tonitto 1939 -. Questi risultati si incastrano in un anno ricco di cambiamenti, con la managerializzazione dell’azienda che ha coinvolto ruoli e persone in una nuova sfida. Per questo significa che il lavoro che è stato fatto e la strada da poco intrapresa sembra quella più giusta che ci porterà a un’ulteriore crescita anche nel 2024, il primo anno del nuovo piano strategico aziendale quadriennale che sarà fondamentale per lo sviluppo dell’azienda».

Tra le novità di prodotto in arrivo nei prossimi mesi c’è la nuova gamma di gelati Keto appositamente ideata per soddisfare le esigenze dei consumatori che seguono l’omonima dieta o che semplicemente monitorano l’apporto di carboidrati. Offrono il 30% in meno di carboidrati rispetto al gelato standard con una media di soli 25 grammi per coppa e un basso contenuto di carboidrati netti e sono senza zuccheri aggiunti. Sul fronte dell’attività commerciale il management di Tonitto sarà presente alle principali manifestazioni del retail e dell’agroalimentare tra cui, a marzo, al Foodex di Tokyo, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone. Prima sarà a Marca, a gennaio a Bologna, la Gulfood, a febbraio a Dubai e il Plma a maggio ad Amsterdam.