I rincari dei prezzi spingono l’Iva: al Fisco 4,5 miliardi nei primi 2 mesi dell’anno

Il percorso parallelo tra Iva e inflazione

In effetti, basta gettare lo sguardo all’indietro per cogliere il percorso – non sempre sincronizzato, ma certo parallelo – di Iva e inflazione. Possiamo partire da febbraio 2020, l’ultimo mese “normale” prima della pandemia da Covid-19 . Nel corso dell’anno l’inflazione tendenziale (cioè su base annua) ha avuto il segno meno per 8 mesi di fila, da maggio a dicembre.

Poi, insieme alla ripresa economica, è iniziata la serie di aumenti. Nello stesso arco di tempo, il gettito dell’Iva ha avuto oscillazioni molto più violente, in parte dovute ai rinvii dei versamenti decisi nelle fasi più acute della pandemia, in parte legate alla ripresa economica nel 2021, con il Pil con che è cresciuto molto più dei prezzi.

Le previsioni nei prossimi mesi

La guerra in Ucraina e l’effetto della pandemia sull’economia globale lasciano pensare che i prezzi rimarranno elevati anche nei prossimi mesi. Come si legge nel Bollettino economico della Banca d’Italia di venerdì 8 aprile, «le pressioni sulle quotazioni del gas e del petrolio prefigurano un’inflazione elevata nel corso dell’anno». È ragionevole aspettarsi, perciò, che ci sarà un certo extragettito Iva anche nei prossimi mesi.

Ma non è una variabile sulla quale si può fare affidamento “a preventivo”. Piuttosto, sull’Iva potrebbero intervenire altre 2 variabili normative, che già si delineano all’orizzonte e che potrebbero riflettersi in prospettiva sul conto delle famiglie:

- la prima è la delega per la riforma fiscale, che prevede tra l’altro una «razionalizzazione» dell’Iva ispirata a criteri di semplificazione, contrasto dell’erosione e dell’evasione ed efficienza;

- la seconda è la direttiva europea direttiva Ue 2022/542 pubblicata giovedì 7 aprile sulla Gazzetta Ufficiale europea, in base alla quale gli Stati membri, entro il 31 dicembre, dovranno adeguare ai parametri europei 2024 le proprie aliquote Iva ridotte.

Le regole Ue

Nel caso della direttiva Ue parliamo di novità non immediate, mentre nel caso della delega bisogna capire se le forze di maggioranza riusciranno a ricucire lo strappo in commissione Finanze della scorsa settimana. Ma è probabile che entrambi i dossier – una volta aperti – dovranno confrontarsi con le dinamiche dei prezzi. Basta citare il caso dei beni alimentari, che in molti casi hanno le aliquote al 4% e al 10 per cento. O quello dei materiali e componenti per l’edilizia, molto rincarati negli ultimi mesi, che la direttiva Ue agevola in quanto orientati al risparmio energetico.