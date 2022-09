I rincari record dell’elettricità ora alimentano la corsa del gas

4' di lettura

Elettricità mai così cara in Europa. E in agosto l’Italia è stata maglia nera, con un prezzo medio mensile di 547 euro per Megawattora sul mercato spot all’ingrosso. Tra i maggiori Paesi Ue siamo l’unico ad aver sfondato, per la prima volta nella storia, la soglia dei 500 euro. È quanto emerge da un’analisi di Rystad Energy.

Lo shock energetico non risparmia nessuna delle grandi economie europee. Nello stesso mese hanno registrato prezzi medi da primato per l’elettricità – sia pure inferiori ai nostri...