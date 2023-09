I rischi possibili nati dallo scontro tra Paesi democratici e autocrazie

Con la Russia entrata nell’Opec+, il nuovo attivismo dell’Arabia Saudita e la mediazione cinese per attenuarne le tensioni con l’Iran, si delinea uno scenario in cui le potenze autocratiche sembrano allearsi contro l’Occidente (si legga Rony Hamaui, Lavoce.info, 12 settembre 2023).

Negli anni 2000 la formula G8 ha subìto una netta obsolescenza, dal momento che sono stati progressivamente invitati ministri economico-finanziari e governatori delle banche centrali di diversi Paesi emergenti, dando origine al G20 come sede di incontro fra Occidente e il cosiddetto Global South. Cina e India mirano ad essere leader del Global South. Russia e Cina vorrebbero trasformarlo in piattaforma anti-occidentale e anti-americana incontrando la netta opposizione di almeno India, Brasile e Sud Africa. Il premier indiano Narendra Modi ha rafforzato la sua leadership facendosi promotore di un allargamento a G21, con ingresso dell’Unione Africana in rappresentanza di 55 Paesi, seguendo il motto universalistico «One Earth, One Family, One Future». Bisogna dire che l’afflato universalistico stride con la spinta di Modi in politica interna volta a promuovere uno Stato orgogliosamente intriso di cultura Hindu.

Secondo alcuni osservatori l’India rischia di essere un gigante dai piedi d’argilla. L’India ha ormai superato la Cina come dimensione demografica (più di 1,4 miliardi di popolazione) ma anche realizzando una robusta crescita intorno al 7% (come negli anni recenti) non riesce ad assorbire ogni anno i 10-12 milioni di nuovi entranti sul mercato del lavoro. A differenza dalla Cina, l’India non ha mai praticato una decisa politica di limitazione delle nascite. Nonostante una significativa crescita dei servizi digitali a mercato internazionale, l’agricoltura occupa ancora il 44% della popolazione attiva ma genera solo il 15% del Pil. Fra tutti i Paesi del G-20 l’India presenta il più basso reddito per abitante (meno di 2100 dollari) cinque volte inferiore alla Cina, ed è 107° su 123 Paesi come indice di fame nel mondo (800 milioni vivono ancora sostenuti da aiuti alimentari). A confronto con la Cina e i Paesi dell’Asia orientale, l’India riceve investimenti diretti dall’estero in ammontare 4-5 volte inferiore.

Il tessuto sociale del Paese presenta da sempre fortissime disuguaglianze: il 10% più ricco della popolazione assorbe il 77% del reddito nazionale (Oxfam).

Guardando alla rivale Cina, la proposta lanciata da Xi Jinping della cosiddetta «Via della seta» (Bri: Belt and road initiative) per accelerare i traffici est-ovest via terra e mare incontra un’accoglienza alquanto tiepida in Europa e sembra destinata ad arenarsi, con l’Italia all’inizio unica aderente che si avvia ad abbandonare la partita. Ma Xi Jinping non perde colpi e ha lanciato la Global development initiative. Si rivolge così ai 152 Paesi classificati come Developing dall’Onu, con lo scopo ambizioso di promuovere nuove regole per la governance globale.