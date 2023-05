I rischi di un mondo diviso tra due potenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’Europa difende il suo modello di società libera, di diritti, di welfare diffuso, ma deve fare i conti con le due superpotenza mondiali, Stati uniti e Cina. E per questo deve sostenere e rilanciare anche il proprio modello economico, la propria industria, le imprese. «Se l’Europa perde la sua competitività economica, mette a rischio il suo modello di welfare. E la storia insegna che questo spesso significa mettere a rischio la democrazia», ha ricordato Marco Tronchetti Provera, in un’intervista a questo giornale. E lo stesso Tronchetti Provera sarà al Festival di Trento per approfondire i temi legati alle strategie di sviluppo dell’Europa. La pandemia di Covid ha messo a dura prova l’Europa, ma ha anche stimolato la ricerca di azioni condivise e di risorse messe in comune, così come la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina sta, tra molte difficoltà, compattando i Paesi dell’Unione europea. E anche la crisi energetica può rivelarsi un’opportunità per trovare nuovi fornitori e spingere sulle fonti alternative ai combustibili fossili. Tenendo il passo dei due big globali.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

L’Europa vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina

I protagonisti: Marco Tronchetti Provera (nella foto, vicepresidente esecutivo e Ceo, Pirelli & C.), Massimo Giannini (nella foto direttore La Stampa)