I ristoranti faticano a ripartire: Natale incerto e mancano nuove professionalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Tra i settori che più hanno risentito delle chiusure di questi ultimi due anni, c’è sicuramente la ristorazione che ora prova a fare un bilancio della situazione, tra perdite ingenti di fatturato, nuove modalità di fruizione dei locali e crisi delle figure professionali.

L’impatto della pandemia è stato devastante: in tutti i Paesi europei la flessione dei consumi è stata superiore al 30%, con punte di oltre il 40% in Spagna. In Italia il 2020 si è chiuso con 34,6 miliardi di perdite, circa il 40% dell’intero fatturato annuo del settore. I dati di Fipe-Confcommercio mostrano un primo semestre 2021 in ripresa solo del +2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E, sulla base dei risultati stimati per il terzo e quarto trimestre, a fine anno la crescita complessiva dovrebbe attestarsi sul +16,6% per un valore di circa 10 miliardi. Il valore aggiunto dei servizi di ristorazione, calcolato nel 2019 in oltre 47 miliardi, per il 2020 è stimato in appena 32 miliardi a prezzi correnti. Anche a livello di imprese l’impatto è stato notevole: a dicembre 2020 il saldo tra aperture e chiusure è stato negativo per 13.485 unità. E nel primo semestre 2021 hanno avviato l’attività circa 4.800 imprese, a fronte di oltre 10mila attività cessate con un saldo negativo di 5.656 unità.

Loading...

Un Natale lontano dal 2019

Le previsioni per Natale indicano un calo di 500mila clienti rispetto al 2019, con invece 4,4 milioni di persone che si siederanno ai tavoli dei 76mila locali aperti. Ad alimentare le incognite il peggioramento dell’emergenza sanitaria e il super green pass. Il 48,1% dei ristoratori intervistati da Fipe prevede un impatto significativo del provvedimento sul totale delle prenotazioni. Cominciano intanto ad arrivare le prime disdette anche se, per il momento, sono segnalate solo dal 4,4% degli imprenditori. Tuttavia per sei ristoratori su dieci le aspettative rimangono positive, a fronte di un 30% di gestori che vede un Natale ancora in chiaroscuro.

«Dicembre è un mese estremamente delicato – spiegano da Fipe-Confcommercio – da solo vale il 10% del fatturato dell’anno e dunque l’attenzione è massima. La nostra previsione per il mese è di 7,1 miliardi di euro, a fronte degli 8,8 miliardi del 2019 (-19,4%)». Cresce, infine, la previsione di spesa degli italiani per il menu delle feste: dai 56 euro del 2019 a 60 euro di media.

La fuga degli addetti

Il 2020 ha visto la perdita di oltre 340mila occupati, di cui 243mila dipendenti pari al 24,5%. Ma ora che gli esercizi superstiti hanno ripreso le attività, hanno di fronte una nuova emergenza: non si trovano più le figure professionali necessarie.