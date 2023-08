I risultati di Nvidia spingono i tech globali, St in prima fila a Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I risultati record di Nvidia Corp, grazie all'intelligenza artificiale, spingono i tech globali, con l'EuroStoxx di settore in rialzo e con Stmicroelectronics che a Piazza Affari è partita con un progresso di oltre due punti percentuali, toccando un top a 44,855. Il sentiment di settore è galvanizzato dai risultati e dalla guidance riportati da Nvidia: numeri ben al di sopra delle aspettative di mercato, con ricavi a 13,5 mld di dollari (+101% tendenziale), guidati da una crescita più alta di quanto atteso nel segmento Datacentre (+29% rispetto al consensus) legato alla domanda per acceleratori per intelligenza artificiale (Gpu), Gaming (+5% oltre il consensus) e Visualization (+18% rispetto al consensus). Sopra le attese anche la guidance per il terzo trimestre 2024, che chiude a fine ottobre.

Tuttavia, va detto che a poter essere direttamente confrontati con il business di Nvidia, in Europa, sono soprattutto gruppi come Technoprobe a Piazza Affari e Asml ad Amsterdam), come sottolineano gli analisti di Equita. La notizia, dicono gli analisti, «ha implicazioni positive per Technoprobe ed Asm International, per cui stimiamo rispettivamente una esposizione al tema AI rispettivamente pari a mid-single digit e low single digit delle vendite, mentre piu` marginali per Aixtron, St e Infineon (i data center AI richiedono maggiore contenuto di power-semis)». Sia Technoprobe che Asm International, dice Equita, trattano già a valutazioni «piene», confermato quindi il rating hold.

D'altra parte, mercoledì 23 agosto sono arrivati i dati del produttore di semiconduttori americano Analog Devices (Adi), leggermente al di sotto delle attese e con una guidance che implica ricavi inferiori rispetto al consensus. «Il read-across dalla pubblicazione dei risultati di Analog Devices è leggermente negativo - dicono gli analisti di Intermonte - per via di un outlook che punta a un deciso calo di ricavi nel quarto trimestre (-17%), anche se evidenziamo che l’esposizione di St ai mercati finali è più equilibrata di quella di Adi (St consumer electronics al 25% e maggiormente Apple, mentre Adi superiore al 50% e con applicazioni più generali)». Oltretutto, prosegue Intermonte, «ricordiamo che St ha già riportato risultati e guidance». Intermonte ha un giudizio outperform su St con target price a 60,80 euro. Anche per Equita le implicazioni per St (e anche per Infineon, +0,94% a 33,18 euro) sono «marginalmente negative a livello di stime, sebbena Adi abbia un mix peggiore». Equita ha un giudizio hold su St con target price a 55 euro, buy su Infineon con target price a 50 euro.