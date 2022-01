I ritardi culturali che tengono le donne lontane dal Colle

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Una donna al Quirinale»: dal mondo della cultura allo spettacolo, dall’impresa alle personalità di istituzioni, politica e intellettuali sono in tanti a lanciare l’appello per eleggere quest’anno la prima Presidente della Repubblica italiana donna. Un appello che divide. Da un lato chi ribadisce che i tempi sono maturi e che le donne competenti e all’altezza dell’incarico non mancano, sicuramente ce ne sono almeno tante quante gli uomini. E poi, quale migliore occasione per dare una spinta propulsiva alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui tanto si parla ma di cui ancora stentiamo a vedere qualche passo in avanti concreto? Dall’altro chi si irrita di fronte alla generica richiesta di “una donna”, come se qualsiasi donna andasse bene, come se tutte le donne fossero identificabili nella stessa categoria, perché in fondo, quando mai si è detto genericamente “un uomo al Quirinale” senza fare nome e cognome? Il dibattito si intreccia con quello più ampio della leadership, sulla quale purtroppo nel nostro Paese il divario di genere è ancora ampio, non solo nella sfera politica, nonostante i numerosi studi concordi sui benefici della leadership femminile in politica. L’appello accomuna il Quirinale a Palazzo Chigi, dato che ormai è evidente che le candidature per le due cariche non siano scollegate: anche una donna premier, dunque, può essere una buona idea.

Ma quali sono le condizioni che favoriscono la presenza di una donna presidente o prima ministra? Cosa impariamo dagli altri Paesi

e cosa ci dicono i dati?

Analizzando i dati World Bank di 159 Paesi nel mondo nel periodo dal 1990 al 2020, osserviamo che la probabilità di avere una donna Presidente o Prima ministra è positivamente correlata con la quota di donne nei parlamenti nazionali, la presenza di donne nella forza lavoro e la quota di quelle con un contratto di lavoro regolare. Queste correlazioni sono valide per tutti i tipi di governo (parlamentare, presidenziale, presidente eletto dall’Assemblea nazionale) e per tutte le ideologie del partito al potere (sinistra, centro, destra).

Insomma, è più facile eleggere una donna Presidente o premier quando e dove le donne sono più rappresentate nel Parlamento e più presenti sul mercato del lavoro. La leadership va di pari passo con la rappresentanza e con l’occupazione, un risultato non troppo sorprendente. D’altra parte, basti pensare alla Finlandia e alla Danimarca, che hanno recentemente eletto una donna premier, Paesi da sempre in cima alle classifiche per la parità di genere sul lavoro e nella politica.

Analizzando più nel dettaglio il fattore politico, i dati mostrano che, nei sistemi parlamentari, se al potere c’è un partito di sinistra, la probabilità di avere una donna Presidente o Prima ministra aumenta rispetto al caso di dominanza di un partito di destra. Ma se il partito è nazionalista tale probabilità diminuisce rispetto a partiti non nazionalisti. Nei sistemi presidenziali la presenza di un partito nazionalista invece aumenta la probabilità di avere una donna premier o Presidente.