Europa e Wall Street in rialzo, «retail mania» fa volare l’argento. Atlantia strappa a Piazza Affari In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti le Borse asiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida tra i piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

Le Borse europee - pesanti nell'ultima settimana di gennaio con -2,3% per Piazza Affari e -3% per l'indice Stoxx600 europeo - riprendono la corsa in scia alle piazze asiatiche e alla speranza di un'accelerata sul piano di stimoli all'economia negli Stati Uniti. In rialzo anche Wall Street dove è la "retail mania" - cioè la corsa dei piccoli trader attraverso piattaforme social a scommettere su alcuni asset contro i grandi fondi - a tenere banco: il focus si è spostato sulle materie prime e ha messo le ali ai prezzi dell'argento arrivato a scambiare ai massimi da 8 anni sopra i 30 dollari l'oncia, mentre anche qualche titolo di Piazza Affari a bassa capitalizzazione sembra entrato nel mirino di piattaforme come Reddit.

I principali indici europei salgono con buoni rialzi (Francoforte è la migliore e guadagna oltre un punto percentuale) e lo stesso fa Piazza Affari specchio per il momento di una Italia tornata quasi completamente "zona gialla", quindi con meno restrizioni grazie al calo dei contagi, e con una pressione molto contenuta per quanto riguarda il quadro politico: il presidente della Camera Roberto Fico, a cui il presidente della Repubblica ha affidato un mandato esplorativo per verificare la tenuta dell'attuale maggioranza di Governo, ha avviato il confronto sul programma da condividere tra le forze politiche disponibili ad appoggiare un nuovo esecutivo probabilmente guidato ancora da Giuseppe Conte. Lo spread è comunque in leggero rialzo a 113 punti, dai 112 della chiusura di venerdì 29 gennaio. Al quadro italiano si aggiunge un indice Pmi manifatturiero di gennaio in miglioramento.

Argento, top da 8 anni grazie al popolo di Reddit

La "retail mania", che sta facendo impennare quotazioni e volatilità su titoli azionari a partire dal fenomeno GameStop, sta portando i prezzi dell'argento ai massimi da 8 anni: il metallo prezioso ha toccato un massimo di 30 dollari l'oncia nel contratto spot salendo di oltre il 10%. Il rally delle quotazioni è partito giovedì scorso (nella seduta precedente i prezzi spot viaggiavano sotto i 27 dollari l'oncia) e sta contagiano le azioni delle società minerarie come Fresnillo, Polymetal e Hoschschild a Londra. Secondo Neil Wilson, chief market analyst di markets.com, i traders che utilizzano piattaforme social come Reddit stanno replicando quanto avvenuto nei giorni scorsi per titoli come GameStop. Ma vista l'ampiezza e la liquidità del mercato dell'argento non sarà facile innescare la copertura delle posizioni corte da parte degli hedge fund come avvenuto sull'azionario.

A Milano balzo di Atlantia (+11%)

A Piazza Affari exploit improvviso per Atlantia: intorno alla metà seduta, le quotazioni - fino a quel momento in aumento in linea con il trend del mercato - sono scattate arrivando a guadagnare anche l'11%. Bene il risparmio gestito con Azimut e Banca Mediolanum. A passo rapido anche le azioni Buzzi: la società ha staccato il dividendo straordinario di 0,75 euro per azione e il titolo, dopo la rettifica del prezzo legata a questa operazione, è brillante.

Positiva anche Stellantis, in attesa dei dati sulle immatricolazioni di gennaio in Italia. Bene anche Ferrari che il 2 febbraio diffonderà i conti trimestrali e Unicredit: secondo le indiscrezioni, il nuovo ceo Andrea Orcel punterebbe a una aggregazione a tre con Mps e Banco Bpm. In coda invece i petroliferi, Eni in particolare. In controtendenza rispetto al settore Saipem che ha annunciato una commessa da 460 milioni di euro per un nuovo parco eolico in Normandia. Sottotono anche Pirelli. Balzo di Tiscali che, secondo indiscrezioni, sarebbe finita nel mirino dei piccoli investitori che frequentano la piattaforma Reddit.