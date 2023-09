I ritratti di Guido Harari al Palazzo dei Diamanti

Dori Ghezzi che taglia i capelli a De Andrè

E poi i grandi della musica italiana (un sornione Paolo Conte, un'iconica Berte, Dori Ghezzi che taglia i capelli a De Andrè, Vanoni e Paoli che parlano in riva al mare); e i protagonisti della cultura, ma anche della società (Umberto Eco che suona una tromba, il codino di Baggio, l'intensissimo ritratto di Rita Levi Montalcini), senza dimenticare il cinema e il teatro (Carmelo Bene, Monica Vitti, Lina Wertmüller che fa capolino da una vasca da bagno), e il mondo della moda. Fino alle foto di colleghi che hanno ispirato Harari con “Il sentimento dello sguardo”, la “fotografia senza macchina fotografica”, ovvero la curatela di libri, e l'esplorazione di nuovi sentieri con il reportage, con nel cuore sempre la passione per il ritratto, tra sperimentazione e umanità che trapela dai volti.

Caverna Magica

Per chiudere, poi, con una particolarità, la Caverna Magica, ovvero uno spazio in cui i visitatori che lo desiderino potranno prenotarsi per essere ritratti da Harari: le foto saranno esposte nella sezione conclusiva della mostra, “Occhi di Ferrara”. In occasione dell'esposizione, Rizzoli Lizard ha pubblicato “Guido Harari. Remain In Light. 50 anni di fotografie e incontri”, che di fatto ne costituisce il catalogo.

Guido Harari - Incontri. 50 anni di fotografie e racconti Ferrara, Palazzo dei Diamanti, fino all'1 ottobre 2023





