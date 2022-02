I Rossi di Montelera investono su turismo e ospitalità a Firenze

L’obiettivo è aumentare qualità e quantità dei vini prodotti, che comprendono due etichette di Chianti Colli Fiorentini Riserva più lIgt Casamaggio e Il Merlot. Per accrescere la produzione l’ipotesi è quella di prendere in affitto vigneti di terzi.

«Oggi produciamo 100mila bottiglie - spiega Niccolò Rossi di Montelera - che per il 30% vanno all’estero, per il 20% sono vendute in azienda e per il resto distribute alla ristorazione italiana. Tra pochi mesi apriremo un wine club che permetterà al turista che torna in America, in Canada o in Inghilterra di ordinare confezioni speciali dei nostri vini. Le vendite stanno crescendo e vogliamo essere pronti a rispondere al mercato quando torneranno gli americani, le degustazioni fuori porta, le prenotazioni dei tour operator.

Dall’andamento turistico post-Covid dipenderà anche il periodo di apertura. Torre a Cona ripartirà alla fine di marzo (ma il ristorante sarà aperto nei weekend già da inizio marzo) con l'idea di prolungare la stagione 2022 a Natale-Capodanno. L’anno scorso la tenuta ha dato lavoro a 35 addetti in alta stagione ma, se andrà in porto l’idea di restare aperti per gran parte dell’anno, potrebbe stabilizzarsi su una ventina di dipendenti fissi più gli stagionali nei mesi di picco.

«Di fatto siamo una startup – aggiunge Niccolò Rossi di Montelera – perché questo è un progetto nuovo che ci ha portato a investire nella proprietà di famiglia con la visione di fare di Torre a Cona un brand che identifica un produttore d’eccellenza. Ora stiamo già pensando di espanderci, tra qualche tempo, in altre zone d'Italia in cui il connubio vino-turismo è importante». Gli occhi, manco a dirlo, sono puntati sul Piemonte, terra d’origine della famiglia e territorio d’eccellenza dei vini rossi.