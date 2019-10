I salumi Beretta sbarcano al Madison Square Garden di Laura La Posta

2' di lettura

NEW YORK - «Negli Stati Uniti se non giochi in attacco non prendi palla: bisogna investire nella produzione, nella logistica e nel marketing; per questo abbiamo appena firmato un accordo pluriennale di sponsorizzazione del Madison Square Garden, l'arena più famosa al mondo, con 300 eventi all'anno non solo sportivi». Alberto Beretta, settima generazione della famiglia regina dei salumi Fratelli Beretta, sorride soddisfatto davanti alla Penn Station e al Madison square garden (Msg) di New York, dove campeggiano grandi pubblicità dell'azienda di cui è amministratore delegato. «Qui ci sono un milione di transiti al giorno, fra stazione e arena multifunzionale, inoltre saremo presenti anche nell'iconica Radio City Music hall e al Beacon Theatre: sarà impossibile non notare il marchio Fratelli Beretta», racconta il Ceo della consociata americana. L'accordo (nell'ordine di qualche milione, secondo rumors non autorizzati da Msg) prevede anche la possibilità di degustare i salumi prodotti dal 1812 in Italia (soprattutto Lombardia e Marche, con il prosciutto di Carpegna dop) e negli Usa.



Tre gli stabilimenti produttivi americani, aperti dal 1997 al 2015, attraverso due acquisizioni e l'inaugurazione di un impianto hi-tech da 54 milioni di dollari altamente sostenibile (con raffrescamento naturale per sette mesi all'anno e attenzione a evitare sprechi di materie prime). «Una fabbrica di elevati standard tecnici e qualitativi, più volte indicato dalle autorità americane come best pratice», spiega Beretta, al timone del gruppo con lo zio presidente, due fratelli e un cugino.



Forte di questi investimenti e degli accordi commerciali con importanti broker locali che posizionano i loro prodotti nella Gdo, il gruppo brianzolo punta a una crescita del fatturato americano dagli attuali 120 milioni di dollari a 200, entro metà 2020. «Facciamo entro il 2021», scherza il presidente di Fratelli Beretta Usa, Simone Bocchini, anche a capo della Academy di gruppo dedicata alla formazione. Piani ambiziosi, quindi, basati su 300 dipendenti su suolo americano «trainati come noi italiani dalla passione, che è l'ingrediente principale dei nostri prodotti».



Un consiglio alle aziende italiane che vogliono esportare negli Stati Uniti? «Investire direttamente sul posto: i distributori non bastano a districarsi fra dazi, burocrazia, difficoltà logistiche e culturali: bisogna credere in questo mercato da 320 milioni di persone; il made in Italy è presente a macchia di leopardo solo nelle grandi città e quindi le potenzialità di espansione ulteriore sono enormi, a dispetto delle voci di recessione in arrivo e delle guerre commerciali in atto», conclude Alberto Beretta, che punta forte anche sul mercato italiano presidiato da importanti sponsorizzazioni nel calcio e nel basket.