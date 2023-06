I salumi Veroni passano nelle mani dell’americana SugarCreek

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’americana SugarCreek Packing ha acquisito il 100% di Veroni Spa, dopo che quest'ultima ha acquistato la totalità della già associata Carnigest srl, specializzata nella produzione di salami.



Veroni Salumi, nata nel 1925 a Correggio (Re), ha all'attivo 6 stabilimenti produttivi in Emilia-Romagna, suddivisi per specialità merceologica, e un centro di affettamento, aperto nel 2016, negli Stati Uniti. «Gode di ottima salute finanziaria, con 280 dipendenti in Italia, 70 negli Usa, circa 200 agenti di vendita e oltre 600 referenze», si legge in una nota. In Italia è tra le prime 15 aziende del settore salumi, mentre negli Stati Uniti è il primo brand italiano nel comparto affettati. Nel 2022 ha fatturato 140 milioni di euro. SugarCreek conta 6 stabilimenti produttivi nel campo della lavorazione della carne e 2.700 dipendenti.

Loading...

«Siamo davvero entusiasti di iniziare questo nuovo cammino insieme, e del ruolo che potremo avere sia nel mercato italiano, che americano – ha commentato John Richardson, presidente & Ceo of SugarCreek –. Veroni potrà, infatti, grazie al nostro supporto, crescere, ampliando la propria offerta, andando a soddisfare ancora meglio i bisogni dei consumatori di oggi e di domani».

«Prendere la decisione di vendere l'azienda di famiglia non è stato semplice, ma allo stesso ci siamo resi conto che questo era il momento e la cosa giusta da fare – ha affermato l’attuale presidente del gruppo Stefano Veroni, membro della quarta generazione della famiglia –. Crediamo fermamente che questa acquisizione porti vantaggi sia ai nostri dipendenti, sia ai nostri clienti. Siamo convinti che le sinergie produttive che si creeranno ci porteranno a raggiungere nuovi e ancora più sfidanti traguardi».

Il ceo di SugarCreek, Daniel Hammer, ha confermato la volontà di investire per l'ampliamento e l'ammodernamento dei siti produttivi in Italia e negli Usa, «al fine di garantire gli elevati livelli qualitativi e la creazione di nuovi posti di lavoro».