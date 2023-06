I sandali Scholl al Bagno Annetta di Forte dei Marmi

Un po' come è accaduto con le Birkenstock, anche i sandali Scholl sono al centro di un'importante operazione di rebranding, che mira a farli diventare ambito oggetto di moda. Lo prova il progetto che li porta allo storico Bagno Annetta di Forte dei Marni, che dal 24 giugno ospita un pop up store dei sandali Pescura. Le due varianti in edizione limitata, ispirate ai colori del Bagno, sono in vendita anche sul sito del marchio.

