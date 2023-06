I sapori del territorio

Il territorio propone una cucina varia, che è l'incontro tra piatti di terra, di mare e di fiume. Per una pausa gastronomica, un indirizzo gustoso a Porto Tolle è quello dell'Osteria Arcadia, che propone vongole, cozze, cannolicchi, canocchie, moscardini, fasolari, schile, acquadelle, senza dimenticare l'anguilla, le seppie in tocio e il baccalà. Ci sono poi i prodotti della terra, gli ortaggi - dagli asparagi al radicchio - che accompagnano i risotti, i salumi e le carni locali. In particolare, la selvaggina: folaghe, fischioni e lepri. A Chioggia si possono degustare i buboli (le lumachine) e il brodetto, i bigoli e i risotti preparati con il riso del Delta, il tutto accompagnato dal bussolà, il pane tradizionale. In Romagna, a Comacchio, si possono gustare le anguille come quelle che propone il ristorante Bettolino di Foce, ricavato all’interno del Casone Foce. Non mancano neppure i ristoranti stellati: a Codigoro in provincia di Ferrara c'è “La Capanna di Eraclio”.

