I satelliti Galileo avvisano che i soccorsi sono in arrivo I sistemi eCall a bordo delle nuove auto e i “fari di emergenza” lanciano l’SOS e confermano che i servizi di emergenza sono stati attivati di Enrico Netti

(Agf)

2' di lettura

È pienamente operativo il «collegamento di ritorno» di Galileo, sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile europeo progettato dall’Esa. In caso di una emergenza di qualsiasi tipo il trasmettitore che supporta la piattaforma Galileo, dalle unità “eCall” installate di serie in tutte le nuove auto vendute nella Ue dall’aprile 2018 ai “beacon” SAR (Seach and rescue) e altri dispositivi analoghi come i “fari d’emergenza”, inviano automaticamente il segnale SOS con le coordinate. Ma fino ad oggi le persone coinvolte in una disgrazia in mare o in montagna o un incidente in un luogo impervio non potevano sapere se il loro messaggio era stato recapitato e se i soccorritori erano in arrivo. Ora grazie al collegamento di ritorno ovunque si trovino ricevono la conferma attraverso una indicazione sul proprio dispositivo attivato in un tempo che può variare da pochi minuti, dovrebbe essere il caso più frequente, a un massimo di trenta minuti quanto la rilevazione e localizzazione sia più complessa.

La rete europea dei satelliti Galileo

«Chiunque sia in difficoltà ora riceverà la conferma attraverso un’indicazione sul proprio dispositivo attivato, che lo informa che i servizi di ricerca e salvataggio sono stati informati della loro segnalazione e posizione - spiega Igor Stojkovic principal search and rescue engineer di Galileo Esa -. Per chiunque si trovi in una situazione difficile, tale conoscenza potrebbe fare una grande differenza».

Tranne i primi due satelliti tutti gli altri 24 satelliti Galileo in orbita hanno a bordo una unità di ricerca e salvataggio Cospas-Sarsat con il ripetitore di ricezione e trasmissione alloggiato accanto all’antenna di navigazione principale. Ricevuto il messaggio di emergenza questo viene trasmesso alle stazioni a terra Meolut che a loro volta li ritrasmettono alle autorità locali competenti per le attività di ricerca e soccorso. Riducendo i tempi d’intervento e permettendo ai soccorritori di arrivare sul luogo con la massima precisione.